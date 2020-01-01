За ту сумму полицейский обещал помощь в получении водительских прав.

ГБР задержало инспектора полиции на взятке в 10 тыс гривен

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ГБР задержало инспектора полиции на взятке в 10 тыс гривен

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Нацполиции в Киевской области во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Так, по предварительной информации, полицейский получил 10 тыс. гривен за содействие в изготовлении водительского удостоверения без прохождения курсов и сдачи экзаменов.

По данным следствия, первую часть взятки в размере 4000 гривен инспектору перевели на карточку. При получении остального “вознаграждения“ - 6000 гривен наличными, полицейский был задержан.

Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее в Киеве задержали патрульного, он вымогал у бизнесмена 150 тысяч долларов.

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