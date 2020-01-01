Экс-кандидата в нардепы от "ОПЗЖ" объявили в розыск за мошенничество

Кандидата в народные депутаты от "ОПЗЖ" Дмитрия Некрасова-Торнера огласили во всеукраинский розыск.

Национальная полиция объявила во всеукраинский розыск бывшего кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Дмитрия Некрасова (Торнер). Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МВД.

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Некрасова-Торнера разыскивают, как подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) УКУ. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сообщается, что он исчез 31 октября 2019 года.



Некрасов-Торнер пытался баллотироваться от "ОПЗЖ" на прошлых выборах в ВР, однако ЦИК сняла его с выборов после обращения МВД И СБУ. Некрасов - гражданин Молдовы, по информации правоохранителей, он имеет 9 поддельных паспортов Украины (5 внутренних и 4 заграничных). В Молдове он находится в розыске за побег из тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала пограничника-дезертира, скрывавшегося в России.

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