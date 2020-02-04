Стало известно, сколько в Украине прихожан ПЦУ и УПЦ МП

Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев. В то же время членами УПЦ МП себя считают 20,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями

Иное вероисповедания указали 1,5% опрошенных, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.

В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый опрошенный - заявили, что не считают себя религиозными людьми.

Для исследования ЦСИ и Украинского института социсследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Ранее Глава ПЦУ Епифаний сообщил, когда возможно перенесение Рождества. Также по его словам, ПЦУ готовятся признать еще четыре церкви.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet