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Стало известно, сколько в Украине прихожан ПЦУ и УПЦ МП

Комментариев: 2
Свою принадлежность к Православной церкви Украины указало почти в два раза больше украинцев, чем к Украинской православной церкви Московского патриархата.
Стало известно количество прихожан украинских церквей
Стало известно количество прихожан украинских церквей
Getty Images

Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев. В то же время членами УПЦ МП себя считают 20,7% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями

Иное вероисповедания указали 1,5% опрошенных, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.

В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый опрошенный - заявили, что не считают себя религиозными людьми.

 

Для исследования ЦСИ и Украинского института социсследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Ранее Глава ПЦУ Епифаний сообщил, когда возможно перенесение Рождества. Также по его словам, ПЦУ готовятся признать еще четыре церкви.

 

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Теги: статистика, УПЦ МП, католичество, церкви, греко-католики, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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толян04    04.02.2020, 08:32
Оценка:  -6
толян04
опосля вашей "элохтронной" переписи ,вашу статистику засунте себе в жоРу!
Boxelohos    04.02.2020, 09:00
Оценка:  +2
Boxelohos
Больная тема для хозяина? Бизнес ЗАО "РПЦ" все хуже и хуже? Так можете вернуться к продаже табака и вина, это же скрепность высшей категории. Ну и квартиры отжимать можно, благо нанопыль всегда в достатке
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