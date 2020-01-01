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В Украине нет коронавируса, - Минздрав

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У госпитализированных в Киеве двух человек с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился.
В мире вирусом 2019-nCoV заразились более 20 тысяч человек
В мире вирусом 2019-nCoV заразились более 20 тысяч человек
Синьхуа

По состоянию на 4 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения во вторник, 4 февраля.

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В ведомстве напомнили, что 1 февраля в киевском аэропорту Борисполь обратились два пассажира относительно подозрения на заболевания 2019-nCoV.

По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонено подозрение на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ, - говорится в сообщении.

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По последним данным, в мире вирусом 2019-nCoV заразились почти 20,5 тысяч человек. Скончались 426 человек, выздоровели 657. В связи с подозрением на наличие заболевания в больницах Китая наблюдаются более 170 тысяч человек.

Напомним, вместе с коронавирусом началась вспышка свиного гриппа. Свиной грипп на Тайване забрал уже 56 человеческих жизней, тогда как от коронавируса на острове не зарегистрировано ни одной смерти.

 

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Теги: Украина, вирусы, Минздрав, Вирус, эпидемия, заболевание, болезнь, заболевания, коронавирус
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