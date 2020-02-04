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Несогласные – "в Рашку": В Одессе убрали последний памятник Жукову

Комментариев: 8
Активисты заявили, что действуют согласно закону о декоммунизации, и сообщили несогласным, куда те могут направиться.
Несогласные – "в Рашку": В Одессе убрали последний памятник Жукову
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Несогласные – "в Рашку": В Одессе убрали последний памятник Жукову
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Во вторник, 4 февраля, в Одессе активисты патриотических организаций снесли барельеф советского маршала Георгия Жукова. Мемориальный знак располагался на фасаде дома № 64 по улице Новосельского, пишут “Факты“.

Как отметил лидер организации “Уличный фронт“ Демьян Ганул, данный барельеф “это последнее „наследие“ советского маршала на территории Одесской области“. Действия активистов он назвал полностью законными, поскольку демонтаж происходит в соответствии с законом о декоммунизации.

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При демонтаже барельефа активисты использовали ломы, болгарку, зубила и другие инструменты. Противостоять им пытался депутат горсовета Богдан Гиганов с немногочисленными сторонниками.

Однако ребята спортивного телосложения силой оттеснили его, посоветовав “ехать в Рашку“. Находившиеся на месте несколько сотрудников полиции практически не вмешивались в относительно мирные “разборки“ сторон, - пишет издание.

Предварительно известно, что демонтаж провели несанкционированно. Тем не менее, активисты увезли демонтированную доску-барельеф, пообещав передать ее в музей.

Напомним, Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником. Министерство не стало включать объект в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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Теги: Жуков, Одесса, декоммунизация, активисты
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Комментариев (9)
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Зорян_и_Шкиряк    04.02.2020, 13:24
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Эх, побольше бы таких активистов! С таким народом и врагов не надо! ))
IsNoGood    04.02.2020, 13:24
Оценка:  +3
IsNoGood
я думаю , это надо любому боту ватнику в ответ писать ... да пошел ты в ... рашку
Орест_Пiхва    04.02.2020, 13:12
Оценка:  -2
Орест_Пiхва
Дружина рагулей понаехавших валите с Одессы. Быдлота
shk67    04.02.2020, 13:50
Оценка:  0
shk67
Орест! Іди в піхву! Быдлота это ты! И читайте историю! Одесса изначально была объявлена вольным городом. И понаехало туда сразу кого попало. Не ищите там элиту царских кровей. Потомки беглых бандюков, жлобов и торгового люда со всего света. Одесса, я тебя люблю!
Russian-Troll    04.02.2020, 12:59
Оценка:  -2
Russian-Troll
Поставили бы уже памятник Адольфу, чо мелочится то.
толян04    04.02.2020, 12:58
Оценка:  -1
толян04
понаехавшие "ахтывысты" из рагуляндии допасылются в рашку,что одесса и обл. туда таки съедут. и пусть послек этого не кричат от анальных болей.
bugrov3    04.02.2020, 13:08
Оценка:  -2
bugrov3
нах в удмурдию зверёныш.
Орест_Пiхва    04.02.2020, 13:10
Оценка:  0
Орест_Пiхва
упорыш пыздуй на скереку в кАломыю
толян04    04.02.2020, 13:10
Оценка:  -2
толян04
н а х твоя ж о п а хороша рагуль!
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