Активисты заявили, что действуют согласно закону о декоммунизации, и сообщили несогласным, куда те могут направиться.

Несогласные – "в Рашку": В Одессе убрали последний памятник Жукову

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Несогласные – "в Рашку": В Одессе убрали последний памятник Жукову

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Во вторник, 4 февраля, в Одессе активисты патриотических организаций снесли барельеф советского маршала Георгия Жукова. Мемориальный знак располагался на фасаде дома № 64 по улице Новосельского, пишут “Факты“.

Как отметил лидер организации “Уличный фронт“ Демьян Ганул, данный барельеф “это последнее „наследие“ советского маршала на территории Одесской области“. Действия активистов он назвал полностью законными, поскольку демонтаж происходит в соответствии с законом о декоммунизации.

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При демонтаже барельефа активисты использовали ломы, болгарку, зубила и другие инструменты. Противостоять им пытался депутат горсовета Богдан Гиганов с немногочисленными сторонниками.

Однако ребята спортивного телосложения силой оттеснили его, посоветовав “ехать в Рашку“. Находившиеся на месте несколько сотрудников полиции практически не вмешивались в относительно мирные “разборки“ сторон, - пишет издание.

Предварительно известно, что демонтаж провели несанкционированно. Тем не менее, активисты увезли демонтированную доску-барельеф, пообещав передать ее в музей.

Напомним, Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником. Министерство не стало включать объект в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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