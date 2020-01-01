Программу доступных кредитов могут расширить – Зеленский

Президент проинспектировал работу кредитной программы в одном из партнерских банков.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил главный офис ПАО АБ “Укргазбанк“ и ознакомился с началом работы Программы финансовой государственной поддержки микро- и малого предпринимательства “Доступные кредиты 5-7-9%“, информирует президентская пресс-служба.

Рассказывая главе государства о начале работы программы, представители банка отметили, что со стороны бизнеса имеется высокий спрос на подобные доступные кредиты. Только сегодня до приезда президента данное финучреждение успело подписать несколько десятков кредитных соглашений с клиентами.

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В свою очередь Владимир Зеленский заявил о возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.

5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Программа будет работать пять лет. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу, – отметил он.

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Кроме того, Президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. В частности, предприниматель Алексей Нестеренко рассказал Владимиру Зеленскому, что ему необходим кредит в миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа – открытия школы робототехники для детей.

Нам нужны рабочие места. А в вашем случае – креативные рабочие места, – подчеркнул Глава государства в ходе общения с предпринимателем.

Напомним, вчера премьер-министр Алексей Гончарук презентовал государственную программу доступного кредитования для бизнеса. В этом году хотят выдать до 50 тысяч кредитов под 5-9%.

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