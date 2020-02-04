В “Слуге народа” анонсировали постоянный учебный центр для нардепов

Появились первые детали инициативы.

Для народных депутатов пропрезидентской партии “Слуга народа” создадут постоянный учебный центр в Парковом комплексе, где народные избранники смогут усовершенствовать свои навыки вместо тренингов в Трускавце.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

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По его словам, решение о создании такого учебного центра связано с несколькими скандальными заявлениями “слуг”. Методика обучения в центре будет отличаться от того, что “слуги” прошли в Трускавце.

аша партия получает государственное финансирование - мы не можем уже себе позволить вывозить депутатов в дорогие пятизвездочные гостиницы (на обучение - ред.), если это будет за государственные средства - это нецелесообразно. Мы перейдем на формат постоянно действующего учебного центра, - объяснил Корниенко.

Он также уточнил, что центр начнет функционировать в марте-апреле этого года в офисе партии, который находится в Парковом комплексе.

Постоянно оно будет касаться того, как коммуницировать депутатам и на эфирах. Есть работа с гражданами и законотворческая работа, и какие-то мировоззренческие вещи, которые у нас в Трускавце были, - сказал он.

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Напомним, нардеп "Слуги народа" оконфузилась в Раде. Нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук забыла процедуру голосования в ВР.

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