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В “Слуге народа” анонсировали постоянный учебный центр для нардепов

Комментариев: 3
Появились первые детали инициативы.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
Пресс-служба "Слуги Народа"

Для народных депутатов пропрезидентской партии “Слуга народа” создадут постоянный учебный центр в Парковом комплексе, где народные избранники смогут усовершенствовать свои навыки вместо тренингов в Трускавце.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.

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По его словам, решение о создании такого учебного центра связано с несколькими скандальными заявлениями “слуг”. Методика обучения в центре будет отличаться от того, что “слуги” прошли в Трускавце.

аша партия получает государственное финансирование - мы не можем уже себе позволить вывозить депутатов в дорогие пятизвездочные гостиницы (на обучение - ред.), если это будет за государственные средства - это нецелесообразно. Мы перейдем на формат постоянно действующего учебного центра, - объяснил Корниенко.

Он также уточнил, что центр начнет функционировать в марте-апреле этого года в офисе партии, который находится в Парковом комплексе.

Постоянно оно будет касаться того, как коммуницировать депутатам и на эфирах. Есть работа с гражданами и законотворческая работа, и какие-то мировоззренческие вещи, которые у нас в Трускавце были, - сказал он.

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Напомним, нардеп "Слуги народа" оконфузилась в Раде. Нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук забыла процедуру голосования в ВР.

 

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Теги: Корниенко, учебный центр, СН, скандалы слуг
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Комментариев (3)
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подолянин    04.02.2020, 18:24
Оценка:  0
подолянин
В расписании уроки: чистописание, чтение , сложение, вычитание, умножение, деление, умение правильно и
понятно выражать мысли, не обижая собеседника. Практические занятия: ознакомление с бытом, жизненными потребностями простого народа в пределах города и в сельськой местности.
Woodbrother    04.02.2020, 18:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Але слуги, вы у народа спросили, должен ли он оплачивать ликвидацию вашей тупости ? Может дешевле выборы провести по новоц или референдум на тему принудительного обследования слуг на IQ. У кого ниже 100 балллов -гнать в три шеи с Рады.
Letohradek    04.02.2020, 18:17
Оценка:  +1
Letohradek
Зэбилы, вы осознаете, что навыбирали во власть тупарей,, во главе с охрыпшей крысой?
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