"Голосовали проездным из метро": Нардеп "Слуги народа" оконфузилась в Раде

Нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук забыла процедуру голосования в ВР.

Народный депутат и заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук попала в нелепую ситуацию во время голосования в Верховной раде 4 февраля. Она призналась в том, что проголосовала за поданный президентом законопроект №1017, однако забыла вставить свою карточку для голосований.

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Кравчук объяснила ситуацию на своей странице в Facebook. По ее словам, это уже не первый случай, когда депутаты нового созыва не справляются с процессом голосования. Так, Крачук вспомнила историю, как один из нардепов проголосовал за два законопроекта своим проездным билетом.



“Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за 2 законопроекта проездным с метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования“, - написала нардеп.

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Кравчук также принесла извинения перед фракцией и избирателями. Нардеп отправила письмо председателю ВР, чтобы ее голос за законопроект (об уменьшении состава парламента до 300 человек) приняли.



“Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ​​ситуацию. Уже направила письмо председателю парламента с просьбой учесть мой голос “за“ законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения количества депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы,“ - добавила она.

Евгения Кравчук/Facebook

Напомним, Рада предварительно согласилась сократить число нардепов.

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