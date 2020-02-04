Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Голосовали проездным из метро": Нардеп "Слуги народа" оконфузилась в Раде

Комментариев: 2
Нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук забыла процедуру голосования в ВР.
Заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук
Заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук
Евгения Кравчук/Facebook

Народный депутат и заместитель главы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук попала в нелепую ситуацию во время голосования в Верховной раде 4 февраля. Она призналась в том, что проголосовала за поданный президентом законопроект №1017, однако забыла вставить свою карточку для голосований.

Читай также: “Страну про***ли“: Кива в Раде переписывался с Жириновским

Кравчук объяснила ситуацию на своей странице в Facebook. По ее словам, это уже не первый случай, когда депутаты нового созыва не справляются с процессом голосования. Так, Крачук вспомнила историю, как один из нардепов проголосовал за два законопроекта своим проездным билетом.

Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за 2 законопроекта проездным с метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования“, - написала нардеп.

Читай также: Рада провалила законопроект о расширении полномочий Зеленского

Кравчук также принесла извинения перед фракцией и избирателями. Нардеп отправила письмо председателю ВР, чтобы ее голос за законопроект (об уменьшении состава парламента до 300 человек) приняли.

Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ​​ситуацию. Уже направила письмо председателю парламента с просьбой учесть мой голос “за“ законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения количества депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы,“ - добавила она.

 

Евгения Кравчук/Facebook

Напомним, Рада предварительно согласилась сократить число нардепов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кравчук, Верховна Рада, конфуз, голосование, Слуга Народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ТТ69    04.02.2020, 16:31
Оценка:  +3
ТТ69
Ничего страшного - первая в списке 150- ти сокращенных, как совсем бесполезная, уже есть......
МаксимУм    04.02.2020, 16:14
Оценка:  0
МаксимУм
Проездным на метро пользуются только в партии Еврейская солидарность, они исключительно на общественном транспорте ездят!
colavova    04.02.2020, 16:50
Оценка:  0
colavova
лисапедов на всех депутатов не хватает?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь