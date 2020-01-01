В Мариуполе мужчину избили куском асфальта, чтобы похитить его куртку

21-летний житель Мариуполя больше 10 раз ударил мужчину куском асфальта.

3 февраля, в Мариуполе, 21-летний мужчина ударил прохожего куском асфальта больше 10 раз и забрал его верхнюю одежду. Правоохранители оперативно задержали преступника. Об этом сообщает пресс-служба полиции Мариуполя.

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Правоохранители установили, что 36-летний житель Мариуполя находился возле одного из заведений. К нему подошли двое выпивших парней и начали провоцировать конфликт, который быстро перерос в драку. Один из мужчин поднял кусок асфальта и нанес больше 10 ударов в лицо потерпевшего.

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Избитый мужчина попытался убежать, но через несколько метров его догнал преступник и начал избивать ногами. Он снял с потерпевшего курту и покинул место происшествия. Пострадавшего мужчину госпитализировали.



Правоохранители в течение 30 минут задержали преступника на одной из соседних улиц. Им оказался 21-летний местный житель, который ранее привлекался за угон автомобиля. В полиции открыли уголовное производство по статье 186 ч.2 УКУ (грабеж).



Напомним, под Ровно в поле нашли человеческие кости.

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