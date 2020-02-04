В МИД надеются на большой обмен в формате "всех на всех"

В этот раз хотят выручить из плена максимум крымских татар, которые почти не попадали в прошлые обмены.

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Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге, пишет Укринформ.

Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен “всех на всех“, - заявил Пристайко.

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Он надеется, что это будет “очень большой, массовый обмен“, в котором “найдется место для подавляющего большинства крымских татар“, которых в последних “волнах“ обменов удалось вернуть не так много.

Этот вопрос, добавил министр, в понедельник, 3 февраля, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тейипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Напомним, вчера боевики “ДНР“ заявили, что отказываются от обмена в формате “всех на всех“. Оккупанты уверены, что этот формат невозможен до прекращения боевых действий.

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