Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Организатор Atlas Weekend стал нардепом от "Слуги Народа"

Комментариев: 0
Александр Санченко вступил во фракцию "Слуга Народа".
Народный депутат Александр Санченко
Народный депутат Александр Санченко
скриншот

5 февраля народный депутат Александр Санченко вошел во фракцию "Слуга Народа". Об этом во время открытия пленарного заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читай также: Экс-нардепам запретили посещать кулуары Рады

Санченко стал нардепом вместо Ирины Венедиктовой, которая сложила депутатский мандат после назначения на должность и. о. директора Государственного бюро расследований.

На выборах в парламент Санченко был зарегистрирован 137-м номером в списке "Слуги Народа". Он родился в Сумах, образование получил в Международном университете финансов и Международном институте менеджмента. До принятия присяги народного депутата Санченко работал директором по связи с госорганами фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, после присяги нардеп Санченко устроил грандиозную вечеринку в честь избрания.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Atlas Weekend, Санченко, Слуга Народа, нардеп, Верховна Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь