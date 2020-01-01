Организатор Atlas Weekend стал нардепом от "Слуги Народа"

Александр Санченко вступил во фракцию "Слуга Народа".

5 февраля народный депутат Александр Санченко вошел во фракцию "Слуга Народа". Об этом во время открытия пленарного заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Санченко стал нардепом вместо Ирины Венедиктовой, которая сложила депутатский мандат после назначения на должность и. о. директора Государственного бюро расследований.



На выборах в парламент Санченко был зарегистрирован 137-м номером в списке "Слуги Народа". Он родился в Сумах, образование получил в Международном университете финансов и Международном институте менеджмента. До принятия присяги народного депутата Санченко работал директором по связи с госорганами фестиваля Atlas Weekend.



Напомним, после присяги нардеп Санченко устроил грандиозную вечеринку в честь избрания.

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