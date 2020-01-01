Названы страны, куда украинцы чаще всего ездили в 2019 году

Пассажиропоток из Украины растет во все страны, кроме России.

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Пассажиропоток из Украины в страны Европейского Союза в 2019 году продолжил рост, а вот количество выезжающих в Россию снова сократилось. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, за прошлый год границы Украины пересекли 102 млн человек, из которых 75 млн составили граждане Украины. В сравнении с 2018 годом это число выросло на 4 млн.

При этом от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн наших соотечественников, которых как на выезд, так и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом, - указывается в сообщении Госпогранслужбы.

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Отмечается, что тенденция к росту пассажиропотока в Евросоюз наблюдалась еще до запуска безвизового режима. Так, в 2014 году границу с ЕС пересекли 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 - еще на два миллиона.

Отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз), Испанию (в 1,6 раз), Грецию (+ 46%), Францию (+13%), Чехию (+38%). Также, ГПСУ наблюдала увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга, - сообщает Госпогранслужба.

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Сухопутную границу украинцы чаще всего пересекали в направлении Польши – 9,9 млн граждан. На втором месте по количеству путешествующих оказалась Россия – её посетили 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше, чем в 2018 году. Пассажиропоток из Украины в Венгрию вырос на 5% - до 3,4 млн человек.

Также популярностью среди украинцев пользуются Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн) и Словакия (1 млн).

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Что касается туристических стран, то, по данным Госпогранслужбы, в 2019 году на 37% вырос пассажиропоток в Катар, на 36% - в Египет, на 23% - в Грузию, на 21% - в Турцию, на 20% - в ОАЭ и на 15% - на Кипр.

Самолеты для путешествий в 2019 году использовали 15 млн украинцев, что на 3,5 млн больше, чем в 2018 году. Уточняется, что как на выезд, так и на въезд были оформлены по 7,5 млн граждан Украины.

Напомним, Польша стала чаще отказывать украинцам во въезде. Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в прошлом году составило 58,5 тысячи, это на четверть больше, чем в 2018 году.

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