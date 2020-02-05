Рада отменила закон о строевом уставе ВСУ

Принятый закон позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие к евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО.

Как правильно маршировать, теперь решает Минобороны, а не парламент Фотоархив Минобороны

Читай также: Нацгвардия уверяет, что не станет органом разведки

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №2466 о признании таким, что утратил действие, закона О Строевом уставе Вооруженных сил Украины. “За“ проголосовали 278 нардепов в ходе пленарного заседания в среду, 5 февраля.

Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора, – говорится в пояснительной записке.

Читай также: СНБО рассмотрел проект Стратегии нацбезопасности

Также принятый закон позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие к евроатлантическим нормам и критериям членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются Строевым уставом ВСУ.

Законом предусмотрено, что Кабмин до 1 марта 2020 года должен внести свои нормативно-правовые акты, предусмотрев полномочия Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Читай также: Минобороны пояснило ситуацию с призывным возрастом

Иными словами строевой устав ВСУ теперь будет определяться внутренними документами Министерства обороны, а не специальным законом парламента.

Данный закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Напомним, Дубилет хочет убрать “бумажную бюрократию“ с военкоматами. Министр Кабмина считает, что нашел “элегантное“ решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.