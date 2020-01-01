Оккупанты обстреляли жилой квартал Донецка под камеры пропагандистов

Постановочный обстрел оккупанты осуществили, чтобы снять фейк-новости для дискредитации ВСУ.

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Российская оккупационная власть продолжает попытки дискредитировать ВСУ, создавая фейковые сообщения о событиях на Донбассе. Об очередном случае пропаганды оккупантов рассказали в штабе ООС.

Так по данным штаба, 4 февраля несколько пророссийских СМИ, действующих на временно неподконтрольной Украине территории, распространили информацию о якобы обстреле украинскими военными Петровского района Донецка, в результате чего были повреждены несколько домов.

На самом деле 4 февраля российская оккупанты с 7.00 до 7.25 сами осуществили провокационный обстрел украинских защитников и, не дождавшись ответа, открыли огонь по жилому сектору неподалеку от собственных позиций, создавая “картинку“ для приглашенных под это событие представителей СМИ, подконтрольных оккупационной власти, - объяснили в штабе Объединенных сил.

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В штабе отмечают, что при детальном изучении местности, тактико-технических характеристик имеющегося вооружения, порядка размещения позиций украинских защитников и вооруженных формирований Российской Федерации, непричастность подразделений ООС к повреждениям домов на временно оккупированной территории Донецка становится вполне очевидной.

Такие обвинения безосновательны и являются элементом информационной кампании против Украины. Подобные поступки российской оккупационной власти в очередной раз свидетельствуют о ее заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня и Минских договоренностей, - подытожили в штабе.

Напомним, на Донбассе увеличилось число обстрелов. Накануне было зафиксировано 14 обстрелов, а с начала текущих суток противник уже дважды открывал огонь по защитникам Новотроицкого.

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