Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ использует Донбасс как полигон для современного вооружения - разведка

Комментариев: 3
Сепаратисты непрерывно получают современное вооружение и технику.
Война на Донбассе
Война на Донбассе
facebook.com/pressjfo

Российская сторона продолжает поставки сепаратистам боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины. 

Читай также: “Пусть отойдут до Ростова”: Арахамия назвал условие выборов на Донбассе

Так, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы вблизи населенного пункта Дьяково.

Также сообщается, что командование Вооруженных сил России продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, как полигон для испытания современных образцов вооружения и военной техники.

В интересах 1-го и 2-го Армейских Корпусов  российско-оккупационных войск в районах населенного пункта Широкая Балка, Гольмовское и “Светлодарской дуги“, входящих в полосу ответственности 3-й отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах города Луганск, города Дебальцево и на Новоайдарском направлении фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства, - рассказали в Минобороны.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли жилой квартал Донецка под камеры пропагандистов. 

Читай также: В Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Донбасс, ООС, Война, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    05.02.2020, 15:03
Оценка:  -8
Антибес
И что плохого в том что Россия поставляет защитникам Донбасса своё современное оружие?Правильно,ничего плохого в этом нет.
WTF2wtf    05.02.2020, 15:12
Оценка:  +3
WTF2wtf
Россия оккупировала Крым с Донбассом и продолжает вести войну на Донбассе ... а "ничего плохого" в этой путинской войне только для упоротого виртуального быдла оккупантов из россии.

Boxerogos-Антибес,
скачи нах, шизоид-украинофоб многостаночный
Глод    05.02.2020, 14:27
Оценка:  -1
Глод
Посейдон из мультика тоже там испытывают? В местных реках. А Пересветом из того же мультика наших погранцов слепят.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь