РФ использует Донбасс как полигон для современного вооружения - разведка

Сепаратисты непрерывно получают современное вооружение и технику.

Российская сторона продолжает поставки сепаратистам боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

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Так, на прошлой неделе оккупанты колонной грузовых автомобилей завезли с территории России оружие и боеприпасы через участок границы вблизи населенного пункта Дьяково.

Также сообщается, что командование Вооруженных сил России продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, как полигон для испытания современных образцов вооружения и военной техники.

В интересах 1-го и 2-го Армейских Корпусов российско-оккупационных войск в районах населенного пункта Широкая Балка, Гольмовское и “Светлодарской дуги“, входящих в полосу ответственности 3-й отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах города Луганск, города Дебальцево и на Новоайдарском направлении фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства, - рассказали в Минобороны.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли жилой квартал Донецка под камеры пропагандистов.

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