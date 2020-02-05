Нардеп ВР: Зачем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они за Россию
Нардеп от фракции “Слуга народа“ Елизавета Богуцкая, комментируя законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО заявила, что Украина не может выплачивать им пенсии, поскольку неизвестно не поддерживают ли вдруг те пенсионеры Россию. Об этом сообщает канал 112.
Читай также: Ждут, когда уйдет “русский мир“ – экс-пленник о настроениях в ОРДЛО
Так, нардеп заявила, что пенсионеры, которые остались на оккупированной территории Донбасса, не должны получать пенсии из Украины, так ка они могут разделять пророссийские взгляды.
Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаються в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают, - сказала Богуцкая.
Напомним, ранее Рада провалила закон о пенсиях для жителей ОРДЛО.
Читай также: Пенсионеры из ОРДЛО и Крыма имеют право на две пенсии – Третьякова
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Какого ху.Я 6 лет уже сидят в Окупации? Пускай покидают ОРДЛО.
А ещё зачем платить репартриантам с Израиля, а может они за Израиль , а не за Украину.
Она переселенка???
Только она "обеспеченная" переселенка ... но далеко не все так обеспечены, как она.
И с Донбасса в первую очередь уехали именно обеспеченные и квалифицированные, ну и больше молодежь ... а многие оставшиеся просто не в состоянии обеспечить себя на новом месте
Ох... "гениальный" депутат ! =))))
речь только об оккупированных россией районах, неподконтрольных сейчас Украине ...
Типа в Чечне над каждым пенсионером сидит по несколько боевиков, которые эту пенсию у бабушек отбирают ... такими набросами всю россию кормили
Сталинское быдло не истери так откровенно ...