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Нардеп ВР: Зачем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они за Россию

Комментариев: 13
Депутат от фракции "Слуга народа" заявила, что не видит смысла платить пенсионерам на оккупированных территориях Донбасса из-за их политических взглядов.
Депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая
Депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая
facebook.com/Елизавета Богуцкая

Нардеп от фракции “Слуга народа“ Елизавета Богуцкая, комментируя законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО заявила, что Украина не может выплачивать им пенсии, поскольку неизвестно не поддерживают ли вдруг те пенсионеры Россию. Об этом сообщает канал 112

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Так, нардеп заявила, что пенсионеры, которые остались на оккупированной территории Донбасса, не должны получать пенсии из Украины, так ка они могут разделять пророссийские взгляды.

Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаються в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают, - сказала Богуцкая.

Напомним, ранее Рада провалила закон о пенсиях для жителей ОРДЛО. 

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Теги: Пенсии, ОРДЛО, Донбасс, Украина
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Комментариев (13)
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Сливной-Бачок    05.02.2020, 15:45
Оценка:  -3
Сливной-Бачок
Правиль, пускай им Донецк и Луганск платят.
Какого ху.Я 6 лет уже сидят в Окупации? Пускай покидают ОРДЛО.
Антибес    05.02.2020, 15:44
Оценка:  0
Антибес
Так если вы,клоуны убогие,кукарекаете подобное,при этом вереща что Донбасс-это Украина,значит Донбасс для вас,уродов,лишь земля,но не люди,там живцщие,правда,мрази?Но после вашего такого кукарекания,ваших сторонников в ЛДНР станет гораздо меньше.И это справедливо.Занавес.
Сливной-Бачок    05.02.2020, 15:42
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
Какая водная Жи.довица.
А ещё зачем платить репартриантам с Израиля, а может они за Израиль , а не за Украину.
WTF2wtf    05.02.2020, 15:28
Оценка:  -2
WTF2wtf
Елизавета Богуцкая: "Я переселенка ... "
Она переселенка???
WTF2wtf    05.02.2020, 15:33
Оценка:  -2
WTF2wtf
Ааа ... она переселенка из Крыма.
Только она "обеспеченная" переселенка ... но далеко не все так обеспечены, как она.
И с Донбасса в первую очередь уехали именно обеспеченные и квалифицированные, ну и больше молодежь ... а многие оставшиеся просто не в состоянии обеспечить себя на новом месте
tulchanin    05.02.2020, 15:23
Оценка:  -1
tulchanin
Так и по всей Украине не платите пенсии, вдруг кто из пенсионеров по СССР скучает, а ему пенсию европейскую ? Нет, нет, нет, отменить пенсию вообще! Давать только после прохождения детектора лжи ! Да и бесплатную медицину отменить.... нефиг лечить кого попало!
Ох... "гениальный" депутат ! =))))
WTF2wtf    05.02.2020, 15:29
Оценка:  -1
WTF2wtf
Бот оккупантов,
речь только об оккупированных россией районах, неподконтрольных сейчас Украине ...
tulchanin    05.02.2020, 15:35
Оценка:  -2
tulchanin
Порохобот, а какая разница ? У вас в парламент прошла откровенно пророссийская ОПЗЖ, 3я по популярности. Если показатель платить или нет только политические взгляды тож надо ко всем применять.... или "все равны но некоторые ровнее" ? =)
WTF2wtf    05.02.2020, 15:35
Оценка:  -1
WTF2wtf
Или россияне резко забыли те байки, которыми они сами кормили свою массовку?
Типа в Чечне над каждым пенсионером сидит по несколько боевиков, которые эту пенсию у бабушек отбирают ... такими набросами всю россию кормили
WTF2wtf    05.02.2020, 15:36
Оценка:  -1
WTF2wtf
Порохобот???
Сталинское быдло не истери так откровенно ...
Операторська    05.02.2020, 15:14
Оценка:  -2
Операторська
ну накінець хоч одна розумна жінка знайшлася і сказала так як воно є!
fdbf    05.02.2020, 15:21
Оценка:  -2
fdbf
Если человек заработал эту пенсию, то пусть он хоть за гондурас будет - раз положено, то платите если вы себя государством считаете.
dron29    05.02.2020, 15:26
Оценка:  -1
dron29
Последуем твоей какцапской логике - пенсию они заработали при СССР пусть СССР и платит))
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