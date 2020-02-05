Нардеп ВР: Зачем платить пенсии жителям ОРДЛО, вдруг они за Россию

Депутат от фракции "Слуга народа" заявила, что не видит смысла платить пенсионерам на оккупированных территориях Донбасса из-за их политических взглядов.

Нардеп от фракции “Слуга народа“ Елизавета Богуцкая, комментируя законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО заявила, что Украина не может выплачивать им пенсии, поскольку неизвестно не поддерживают ли вдруг те пенсионеры Россию. Об этом сообщает канал 112.

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Так, нардеп заявила, что пенсионеры, которые остались на оккупированной территории Донбасса, не должны получать пенсии из Украины, так ка они могут разделять пророссийские взгляды.

Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаються в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают, - сказала Богуцкая.

Напомним, ранее Рада провалила закон о пенсиях для жителей ОРДЛО.

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