Зеленский направил письмо лидеру КНР в связи с коронавирусом

Президент Украины выразил искренние соболезнования гражданам Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

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Украинский президент пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни. В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины, - заявил глава государства.

Напомним, ранее в Харькове госпитализировали студентов с подозрением на коронавирус.

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