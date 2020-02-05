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Если Россия вернет Крым, Украина не готова его принять – Кориневич

Комментариев: 8
У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России, говорит Кориневич.
Антон Кориневич
Антон Кориневич
president.gov.ua

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Украина не готова к возвращению Крыма, если Россия решит уйти с полуострова. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать, - заявил Кориневич.

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По его словам, Киев должен сначала определить, кто в таком случае начнет работать в Крыму на уровне местной власти, кто - на уровне центральной.

То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма, - добавил Кориневич.

Напомним, ранее Кориневич опроверг слухи о том, что власти планируют возобновить водоснабжение Крыма.

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Теги: Россия, Крым, аннексия Крыма, Кориневич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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nelci    05.02.2020, 18:52
Оценка:  0
nelci
Крым есть оккупирован, поменять одну оккупацию на другую, в чем вопрос?
FPN    05.02.2020, 18:45
Оценка:  -1
FPN
США и НАТО готовы!!!!
Антибес    05.02.2020, 18:26
Оценка:  +2
Антибес
Ну раз нет такой готовности,значит Россия и не вернёт Крым.Так что можете прекращать кукарекать и верещать что"Крым-это Украина".)))))
Сливной-Бачок    05.02.2020, 18:25
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Что-то Слуги в последнее время такую ху.етень несут, даже Янукович позавидовать бы им.
Сливной-Бачок    05.02.2020, 18:21
Оценка:  -2
Сливной-Бачок
Украина не может позволить себе содержать таких дебилов как Кориневич.
Сливной-Бачок    05.02.2020, 18:20
Оценка:  -2
Сливной-Бачок
А чт о это за хнырь выскочил из норы?
bimba08    05.02.2020, 17:59
Оценка:  0
bimba08
Зачем трепаться ни о чем. Нет Крыма, нет проблем...
Адепт_реформ    05.02.2020, 18:18
Оценка:  -2
Адепт_реформ
Так КрьІм есть, окупированьІй, ето проблема, а еще проблема што ети которьІе назьІвают себя власть у них нет концепции восстановления страньІ неговоря уже о восстановления вкласти в крьІму
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