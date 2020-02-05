Если Россия вернет Крым, Украина не готова его принять – Кориневич

У Киева нет концепции восстановления власти на полуострове в случае ухода оттуда России, говорит Кориневич.

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Украина не готова к возвращению Крыма, если Россия решит уйти с полуострова. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

Вот если агрессор Российская Федерация завтра уходит из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, - нам еще работать и работать, - заявил Кориневич.

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По его словам, Киев должен сначала определить, кто в таком случае начнет работать в Крыму на уровне местной власти, кто - на уровне центральной.

То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма, - добавил Кориневич.

Напомним, ранее Кориневич опроверг слухи о том, что власти планируют возобновить водоснабжение Крыма.

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