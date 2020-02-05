Киев возмутился визитом политиков из Германии в ОРДЛО

Представители партии Альтернатива для Германии сознательно нарушили законодательство Украины и международное право в угоду российской идеологии, отметили в МИД.

Немецкие политики во время визита в Луганск Джулиан Репке / Twitter

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Министерство иностранных дел Украины осудило визит политиков ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Цоца на временно оккупированные территории на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба МИД в среду, 5 февраля.

Рассматриваем этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины, – говорится в сообщении.

Читай также: Заявлениям РФ про “ихтамнет“ в мире не верят В МИД отметили, что указанные политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. В МИД отметили, что указанные политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины.

Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии. Такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством, – подчеркнули украинские дипломаты.

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В МИД напомнили, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия канцлера Ангелы Меркель в рамках Нормандского формата по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах. Также правительство ФРГ осуждает попытки российской агрессии против Украины, а потому отмежевывается от каких-либо проявлений поощрения агрессивной политики РФ.

Ожидаем, что руководство партии Альтернатива для Германии так же осудит незаконные действия ее членов и предотвратит подобные преступления в будущем, – резюмировали в МИД.

Напомним, вчера журналист Bild Джулиан Репке сообщил, что представители немецкой правопопулистской партии Альтернатива для Германии посетили Луганск и приняли участие в мероприятии сепаратистов “ЛНР“.

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