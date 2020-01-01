Драка с ветераном: Кива заявил, что вывез детей за границу

Против нардепа ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане, в которой был задействован ветеран АТО.

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива заявляет, что увез своих детей за границу, поскольку на него оказывается давление. Об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНИАН.

Он сообщил, что против него ведется расследование драки с его участием в киевском ресторане Мокко, в которой был задействован ветеран АТО Михаил Майнман.

Кива считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию, а также, что он выступает против организованной преступности в Украине.

"Своих детей, Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка - ред.), мне пришлось вывезти за границу", - отметил Киева, обращаясь к генеральному прокурору Украины Рябошапке, который присутствовал на заседании парламентского комитета.

Напомним, Илья Кива в ресторане ударил одного из посетителей головой. Соответствующее видео появилось в Сети. Позже сам Кива заявил, что стал жертвой нападения. Он якобы хотел утихомирить дебошира, но получил удар в голову.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство против нардепа по факту избиения посетителя ресторана.

Участник драки с Кивой рассказал свою версию

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