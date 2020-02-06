Золотой оклад Коболева: Сколько получает руководитель "Нафтогаз"
Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев зарабатывает в месяц более одного миллиона гривен. Об этом сообщают Украинские новости.
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В контракте прописано, что оклад Коболева составляет 1 041 000 миллион гривен в месяц. Также имеются ежемесячные премии и другие материальные вознаграждения.
Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены какие-либо и все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу руководителя согласно условиям Коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат, - говорится в условиях контракта.
Также в контракте указан пункт о специальной материальной помощи на оздоровление.
Напомним, ранее Коболев рассказал, как уменьшить его премию.
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