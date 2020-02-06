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Золотой оклад Коболева: Сколько получает руководитель "Нафтогаз"

Комментариев: 1
СМИ опубликовали реальную зарплату председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
facebook.com/Андрей Коболев

Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев зарабатывает в месяц более одного миллиона гривен. Об этом сообщают Украинские новости

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В контракте прописано, что оклад Коболева составляет 1 041 000 миллион гривен в месяц. Также имеются ежемесячные премии и другие материальные вознаграждения.

Стороны подтверждают, что в суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены какие-либо и все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат (включая надбавки, доплаты, премии, вознаграждения и так далее), которые подлежат уплате в пользу руководителя согласно условиям Коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат, - говорится в условиях контракта.

Скриншот
Скриншот
ukranews.com

Также в контракте указан пункт о специальной материальной помощи на оздоровление.

Напомним, ранее Коболев рассказал, как уменьшить его премию

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Теги: Коболев, Нафтагаз, Зарплата, Контракт, СМИ
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Комментариев (1)
МАРИНА***КЛИМОВА    06.02.2020, 13:04
Оценка:  +3
МАРИНА***КЛИМОВА
Нищебродам эта информация очень важна, и особенно она очень ценна для пенсионеров с 1,5т.грн. пенсии, БМ зачем травить людей, зарплатой этого выродка?
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