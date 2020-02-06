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Патриарх Кирилл засветил дорогие часы с бриллиантами

Комментариев: 7
Стоимость часов равна 16 тысячам долларов.
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Открытые медиа

Патриарх Кирилл снова продемонстрировал свою любовь к брендовым вещам. В этот раз он появился на публике с часами марки Ulysse Nardin стоимостью свыше 16 тысяч долларов.

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Об этом сообщает издание Открытые медиа.

Сообщается, что дорогие часы инкрустированные бриллиантами священнослужитель надел на открытие Рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества", которое проходило в Совете Федерации.

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По данным СМИ, у патриарха Кирилла заметили модель 2005 года. Между тем, стоимость таких часов сейчас составляет 16 100 долларов.

Эти часы сделаны из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, водонепроницаемые до 100 метров. Они оснащены двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты. Кроме того, эти часы украшает элитный черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из нержавеющей стали.

Стоимость часов
Стоимость часов
скриншот

Напомним, нардеп засветил в Раде часы, стоимостью в дом. Нардеп засветил в парламенте дорогой аксессуар.

 

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Теги: патриарх Кирилл, часы, дорогой аксессуар
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Комментариев (9)
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Миротворение    06.02.2020, 13:16
Оценка:  0
Миротворение
И потом,я думаю,Кирилл не из бюджета деньги на часы украл,как руководство государственного Нафтогаза,Укрзализныци,Укрпочты,К абмина))
Миротворение    06.02.2020, 13:14
Оценка:  0
Миротворение
А кому то Аваков 50 единиц боевого оружия подарил.Не пишут почему то кому и какое))
Lyonya-Space    06.02.2020, 13:13
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Не согрешишь - не покаешься...
Миротворение    06.02.2020, 13:18
Оценка:  0
Миротворение
А если ему какой миллионер подарил,чтоб грехи отпустил?)))Главное-не из бюджета часики.Всё остальное-бытовая зависть.
МаксимУм    06.02.2020, 12:58
Оценка:  -1
МаксимУм
А кто ему гвоздь в голову забил?
МаксимУм    06.02.2020, 12:57
Оценка:  -1
МаксимУм
Бог дал))
nwt1    06.02.2020, 12:54
Оценка:  +1
nwt1
Может пора уже заставить их налоги платить с доходов как все.
CasperW    06.02.2020, 12:38
Оценка:  +1
CasperW
священнослужитель надел на открытие Рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества"
no comments
ВосставшийИзБана    06.02.2020, 12:37
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Враги подбросили" (Булгаков)
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