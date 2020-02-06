Патриарх Кирилл засветил дорогие часы с бриллиантами

Стоимость часов равна 16 тысячам долларов.

Патриарх Кирилл снова продемонстрировал свою любовь к брендовым вещам. В этот раз он появился на публике с часами марки Ulysse Nardin стоимостью свыше 16 тысяч долларов.

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Об этом сообщает издание Открытые медиа.

Сообщается, что дорогие часы инкрустированные бриллиантами священнослужитель надел на открытие Рождественских встреч на тему "Нравственные ценности и будущее человечества", которое проходило в Совете Федерации.

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По данным СМИ, у патриарха Кирилла заметили модель 2005 года. Между тем, стоимость таких часов сейчас составляет 16 100 долларов.

Эти часы сделаны из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра, водонепроницаемые до 100 метров. Они оснащены двойным циферблатом и увеличенным размером окна даты. Кроме того, эти часы украшает элитный черный ремешок из кожи аллигатора с застежкой из нержавеющей стали.

Стоимость часов скриншот

Напомним, нардеп засветил в Раде часы, стоимостью в дом. Нардеп засветил в парламенте дорогой аксессуар.

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