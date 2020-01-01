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Во Львовской области полицейские избили пассажиров остановленного авто

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Полицейских отстранили от выполнения обязанностей и сообщили о подозрении.
Полицейские избили пассажиров остановленного авто
Полицейские избили пассажиров остановленного авто
facebook.com/mvs.gov.ua

ГБР сообщило о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным полиции в Закарпатской области, которые применили насильственные действия и спецсредства в отношении водителя и пассажиров остановленного авто. Об этом пресс-служба Государственного Бюро Расследований. 

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Как сообщается, инцидент произошел 7 января в Мукачево, где исполняющий обязанности заместителя командира взвода совместно с коллегой остановил автомобиль “Citroen“, после чего применил слезоточивый газ и физическую силу к пассажиру.

Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивый вещество “Терен 4“ к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу. Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

И.о. заместителя командира взвода и двоим его подчиненным сообщили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Все трое отстранены от службы. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее на остановке троллейбуса в Харькове нашли скелет

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Теги: Львов, Полиция, ГБР, Авто
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