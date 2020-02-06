Арахамия обвинил Тимошенко в срыве договоренностей о рынке земли

Политик сделал громкое заявление касательно рынка земли.

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Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о срыве лидером фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко предварительных договоренностей относительно рынка земли.

Об этом он заявил в кулуарах ВР, передает Depo.ua.

Все политические партии собрались сегодня и полтора часа потратили на то, чтобы договориться о том, каким образом мы будем, согласно закону, работать. Подчеркиваю - все. Очевидно, они думали, что мы будем делать какую-то схему идти не по регламенту, какие правки не голосовать и так далее. И когда они услышали, что мы ничего этого не собираемся делать, то они остались немного в отчаянии - особенно "Батькивщина" - и говорят: "А что же тогда делать? А что все эти люди (под Радой, - ред.) Будут делать?”. А мы говорим: "Не мы же людей собирали. Вы собирали - вы идите с ними, и разговаривайте”. То есть, Верховная Рада работает полностью по регламенту, а они не хотят вообще никакого решения, - сказал Арахамия.

Кроме того, политики подчеркнул, что это неконструктивная позиция.

Наши договоренности в кабинете председателя Верховной Рады были совсем другими. Но мы знали и раньше, что "Батькивщина" захочет любой ценой сорвать этот процесс. Если нужна будет какая-то драка на улице, то они это точно сделают, - сказал он.

Арахамия подчеркул, что его фракция в вопросе рынка земли настроена быт терпимой.

Посмотрим, сколько Юлия Владимировна сможет стоять на ногах. Я думаю, что долго - у нее выдержка, подготовка ... Это ее право, если она так хочет, - добавил Арахамия.

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Напомним, Тимошенко порезала руку микрофоном Разумкова. Баталии в Раде продолжаются.

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