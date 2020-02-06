Государство как услуга: Зеленский презентовал приложение "Дія"

Первые лица страны рассказали, как работает ключевой элемент "Государства в смартфоне".

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Министерство цифровой трансформации официально представило мобильное приложение “Дія“ и онлайн-платформу “Дія. Цифрова грамотність“. В церемонии старта программы приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба правительства.

Концепция приложения “Дія“ заключается в том, чтобы украинцы могли хранить на этой онлайн-платформе документы в электронном виде и при необходимости с помощью приложения использовать их вместо традиционных физических документов. Так, уже сейчас приложение позволяет пользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации. Позднее планируется добавить в приложение и другие документы.

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Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на презентации, государство должно быть для человека удобным и понятным сервисом, и мобильное приложение “Дія“ является первым шагом на пути к этой цели.

Во время президентской кампании я говорил, что и я, и вся наша команда мечтаем о “Государстве в смартфоне“. О мечте кардинально изменить формат отношений между государством и гражданином страны. Государство должно быть для человека просто сервисом. Удобным и самое главное - простым и понятным, - сказал Президент.

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Во время презентации премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что цель правительства - 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг уже в 2020 году. Так, в феврале в приложении должен появиться электронный украинский и заграничный паспорт, студенческий, цифровой полис страхования на авто, а в марте – возможность оплачивать штрафы.

На онлайн-платформе “Дія. Цифрова грамотність“ украинцы смогут узнать о базовых цифровые навыках. В Минцифры считают, что учителя смогут использовать платформу для подготовки к урокам.

С сегодняшнего дня каждый желающий может загрузить приложение “Дія“ в App Store и Google Play.

Напомним, премьер Гончарук пообещал, что к 2024 году 95% территории Украины покроют 4G-интернетом. Для осуществления этих планов Кабмин перераспределил частоты для мобильных операторов.

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