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Тимошенко заставят заплатить за "вандализм" в Верховной Раде

Комментариев: 1
Лидера фракции "Батькивщина" обязуют выплатить полную стоимость разбитого микрофона.
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
facebook.com/YuliaTymoshenko

Юлию Тимошенко заставят заплатить за микрофон, который она сломала во время блокирования трибуны на заседании, 6 февраля, в Верховной Раде. Об это сказал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахмия передает OBOZREVATEL

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Арахамия отметил, что микрофон, стоимость которого составляет 2 тысячи долларов, Тимошенко будет оплачивать его из собственных средств.

По информации журналистов, политик поранила руку, когда заняла место спикера парламента.

Отметим, что журналист Анна Стешенко опубликовала в Facebook фото, на котором видно, что Тимошенко поранилась, когда ломала микрофон.

Юля пролила кровь. За землю. Вырвала шнуры микрофона спикера Разумкова. Палец уже починили, - написала журналист.

Юлия Тимошенко повредила палец
Юлия Тимошенко повредила палец
facebook.com/annasteshenko

Напомним, ранее Первая кровь в Раде: Тимошенко порезала руку

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Теги: Верховная Рада, Тимошенко, Микрофон, Драка
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Комментариев (1)
КлякS    06.02.2020, 15:58
Оценка:  +1
КлякS
хренасе я авто за двушку купил. жируете сучары
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