В прослушке Гончарука подозревают госохрану и журналистов 1+1 - СМИ

В СБУ подозревают бывших и действующих журналистов телеканала "1+1" в публикации прослушек Гончарука.

В Главном следственном управлении СБУ считают, что кабинет премьер-министра Украины Алексея Гончарука прослушивали сотрудники Госохраны. Монтажом и публикацией аудиозаписей прослушки занимались сотрудников телеканала “1+1“. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

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По данным журналиста, монтаж аудиозаписи прослушки осуществлялся на компьютере сотрудника 1+1 Евгения Куксина.



“Впервые аудиофайл выложен на анонимном телегам-канале “Штабной“, созданном 25 ноября 2019-го года. Первым прорекламировал этот телеграм-канал, по данным следователей, журналист “1+1“ Евгений Плинский, 27 ноября 2019-го.Согласно анализу EXIF-метаданных, аудиофайл был смонтирован на компьютере “Макинтош“, владельцем которого судя по наименованию аккаунта, является человек по фамилии Куксин. Это совпало с данными журналиста “1+1“ Евгения Куксина“, - сообщил Бутусов.

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Бутусов также отметил, что в установке устройства прослушки подозревают сотрудников Государственной охраны.



“В установке подслушивающих устройств, по данным Цензор.Нет, подозреваются сотрудники Управления государственной охраны. Но там пока никто не задержан, обыски не проводятся. Версия, что запись велась на телефон, на данный момент не является основной,“ - написал он.

Напомним, в СБУ подтвердили, что провели обыски на телеканале 1+1 по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

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