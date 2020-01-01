Назначен новый глава Львовской ОГА: кто он

Нового губернатора Львовской области представил сам Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской ОГА. Им стал Максим Козицкий.

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Президент лично представил нового губернатора Львовской области во время своего визита во Львов.

Сообщается, что Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. После этого президент, который встречается с работниками ГП "Львовуголь", поднял вопрос задолженности по заработным платам.

К слову, Максим Козицкий является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Между тем, семья Козицкого известна в бизнес-кругах Западной Украины. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

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Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года, но тогда главой ЛОГА стал Маркиян Мальский. В декабре прошлого года Зеленский уволил Мальского по причине “отсутствия результата”.

Напомним, Зеленский не ответил на вопрос об испытательном сроке Авакова. Президент не знает, когда закончиться испытательный срок Авакова.

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