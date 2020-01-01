Почти все пассажиры микроавтобуса оказались в больнице.

Под Мелитополем маршрутка слетела в кювет и перевернулась

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Под Мелитополем маршрутка слетела в кювет и перевернулась

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6 февраля около 7:30 на 459 километре автодороги “Одесса-Мелитополь-Новоазовск“ водитель рейсовой маршрутки не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным полиции, водитель пассажирского микроавтобуса “Mercedes Sprinter“, мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину и допустил опрокидывание транспортного средства.

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В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на трассе перевернулся автобус “Одесса-Киев“. В рейсовом автобусе находились 19 человек.

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