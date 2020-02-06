Зеленский точно знает, что прослушку Гончарука монтировали на 1+1 - СМИ

На заседании "Слуги Народа" Зеленский вступил в спор с нардепом Дубинским.

Президент Владимир Зеленский рассказал народным депутатам "Слуги народа", что ему точно известно, что аудиозаписи прослушки премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах работников телекомпании "1+1". Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на источник в "Слуга Народа".

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Во время заседании фракции "Слуги Народа" 6 февраля, бывший генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко и нардеп Александр Дубинский заявили о недопустимости обысков на телеканале.



В ответ Зеленский сказал, что располагает точной информацией, что аудиозапись прослушки премьера монтировали прямо на рабочих компьютерах сотрудников телеканала.

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В свою очередь Дубинский ответил, что людей не интересует, откуда взялась прослушка, им важно знать, что думает премьер-министр. Зеленский на это возразил



В комментарии журналистам глава фракции Давид Арахамия подтвердил, что обыски на "1+1" активно обсуждались на заседании фракции.

Арахамія - про суперечку Зеленського з Дубінським і Ткаченком pic.twitter.com/1ofu9PcPFm — Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020

Напомним, по информации журналиста Юрия Бутусова, в прослушке Гончарука подозревают госохрану и журналистов 1+1.

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