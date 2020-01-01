Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине появится единый центр подачи исков против РФ и фонд "Крым"

Комментариев: 0
Обе структуры будут созданы на базе министерства реинтеграции территорий, которое выделят из нынешнего Министерства ветеранов и оккупированных территорий.
Оксана Коляда
Оксана Коляда
Оксана Коляда/Фейсбук

Читай также: Если Россия вернет Крым, Украина не готова его принять – Кориневич

В Украине в новом Министерстве реинтеграции территорий намерены создать национальный центр документирования нарушений прав и свобод на временно оккупированных территориях Украины и фонд реинтеграции “Крым“. Об этом в комментарии “Крым.Реалии“ рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее данным, оба проекта будут финансироваться из госбюджета и планируются к запуску в 2020 году.

Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины, – сообщила Коляда.

Читай также: Украина выиграла у России спор в ВТО – СМИ

В ведомстве отметили, что центр документирования будет обобщать данные Украинского Хельсинкского союза по правам человека, сведения организации “Донбасс SOS“ и других негосударственных организаций. Планируется, что деятельность центра станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России. Также центр будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций.

В свою очередь, фонд “Крым“ будет предоставлять грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и другим.

Читай также: Минюст готовит новые иски против России

Планируется, что обе бюджетные организации будут сотрудничать с международным сообществом.

Следует отметить, что ранее стало известно о планах разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.

Напомним, в Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести. Соответствующее заседание провели в Офисе президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, Коляда, Крым, Россия, реинтеграция Донбасса, деоккупация Донбасса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь