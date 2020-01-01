В Украине появится единый центр подачи исков против РФ и фонд "Крым"

Обе структуры будут созданы на базе министерства реинтеграции территорий, которое выделят из нынешнего Министерства ветеранов и оккупированных территорий.

Читай также: Если Россия вернет Крым, Украина не готова его принять – Кориневич

В Украине в новом Министерстве реинтеграции территорий намерены создать национальный центр документирования нарушений прав и свобод на временно оккупированных территориях Украины и фонд реинтеграции “Крым“. Об этом в комментарии “Крым.Реалии“ рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее данным, оба проекта будут финансироваться из госбюджета и планируются к запуску в 2020 году.

Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины, – сообщила Коляда.

Читай также: Украина выиграла у России спор в ВТО – СМИ

В ведомстве отметили, что центр документирования будет обобщать данные Украинского Хельсинкского союза по правам человека, сведения организации “Донбасс SOS“ и других негосударственных организаций. Планируется, что деятельность центра станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России. Также центр будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций.

В свою очередь, фонд “Крым“ будет предоставлять грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и другим.

Читай также: Минюст готовит новые иски против России

Планируется, что обе бюджетные организации будут сотрудничать с международным сообществом.

Следует отметить, что ранее стало известно о планах разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.

Напомним, в Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести. Соответствующее заседание провели в Офисе президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.