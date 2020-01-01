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Дело Шеремета: В ГПУ принесли доказательства непричастности Яны Дугарь

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Полиграф подтвердил невиновность Яны Дугарь.
Адвокаты Яны Дугарь принесли в ГПУ новые доказательства
Адвокаты Яны Дугарь принесли в ГПУ новые доказательства
Радио Свобода

Адвокаты военного медика и волонтера Яны Дугарь принесли в Генеральную прокуратуру документы, подтверждающие ее непричастность к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Адвокат Николай Ореховский обратил внимание на три факта, доказывающих невиновность Дугарь. Во-первых, рост Дугарь на 10 см выше, чем у девушки, запечатленной на камерах наблюдения недалеко от места убийства Шеремета. Во-вторых, в день убийства журналиста, волонтер Дугарь находилась в военном госпитале в Покровске, в зоне АТО. Это подтвердили 5 свидетелей. В-третьих, Дугарь подтвердила свою непричастность на полиграфе (вероятность того, что она говорит правду - 99%).

Адвокаты обратились в прокуратуру с требованием прикрепить вышеперечисленные доказательства к делу. 

Напомним, 5 февраля суд продлил домашний арест Яне Дугарь на 2 месяца.

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Теги: Дугарь, покуратура, дело Шеремета, Ореховский
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