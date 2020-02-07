Маленькое жужжащее насекомое: Арахамия высказался по поводу "Батькивщины"

Лидер СН сказал, что у "Батькивщины" нет никакого влияния, кроме того, что могут что-то говорить в микрофон.

Лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия заявил, что “Батькивщина“ никак не повлияет на процесс голосования за проект закона о снятии моратория на продажу земли. Об этом он заявил в интервью 112.

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Так, председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия назвал фракцию “Батькивщины“ маленьким насекомым, которое летает по Раде и много жужжит.

Батькивщины“ в этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет “Батькивщины“, их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить, - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия одобрил драки в Раде.

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