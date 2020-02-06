Юлия Тимошенко: Мы требуем референдум

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала провести Всеукраинский референдум по вопросу открытия рынка земли.

Пропрезидентское монобольшинство, протягивая антинародный закон о распродаже земли, пытается продать украинские сельскохозяйственные земли иностранным аферистам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции “Батькивщина“.

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Так, Юлия Тимошенко настояла на проведении Всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли, а также отметила, что продажа земли будет выгодна лишь иностранным банкам.

То, что сейчас происходит, не имеет ничего общего с парламентаризмом. В зале - ни одного представителя аграрных ассоциаций и профсоюзов. На балконы загнали помощников “слуг народа“ и даже заблокировали вход в парламент людям, которые были депутатами Верховной Рады предыдущих созывов и которые хотели присутствовать на этом “шоу“. Власть за спиной парламента давно решила, что земля будет продаваться, и владеть ею будут иностранные банки, - заявила Тимошенко.

Лидер “Батькивщины“ отметила, что только на референдуме можно решать судьбу украинской земли.

Только всенародный референдум может решить, что делать с землей. Все остальное - профанация и обман Украины. И я прошу немедленно это прекратить! - отметила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Тимошенко блокирует президиум даже во время перерыва.

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