В 2019 году в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Украинцев все чаще не пускают в Польшу.

В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев. Пресс-служба Пограничной службы Польши

В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев. Это составило более половины всех отказов на польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует "Укринформ".

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В общем в Польшу в 2019 году не впустили более 96 тысяч иностранцев. Самые распространенные причины отказов: отсутствие документов, денег или невозможность подтвердить цель визита в Польшу.



Мы ранее сообщали, что за прошлый год в Польше всего было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. И подавляющее количество из них составили украинцы – 13,3 тысячи человек.

Напомним, исследование показало, что в Польшу на работу массово поехала украинская молодежь.

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