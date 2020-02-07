В 2019 году в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев
В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев. Это составило более половины всех отказов на польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует "Укринформ".
Читай также: Экс-пограничникам объявили подозрение за выдворение Саакашвили
В общем в Польшу в 2019 году не впустили более 96 тысяч иностранцев. Самые распространенные причины отказов: отсутствие документов, денег или невозможность подтвердить цель визита в Польшу.
Мы ранее сообщали, что за прошлый год в Польше всего было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. И подавляющее количество из них составили украинцы – 13,3 тысячи человек.
Напомним, исследование показало, что в Польшу на работу массово поехала украинская молодежь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
чтоб были какие-то проблемы...так ни разу.