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В 2019 году в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Комментариев: 7
Украинцев все чаще не пускают в Польшу.
В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев.
В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев.
Пресс-служба Пограничной службы Польши

В 2019 году в Польшу не впустили 58 500 украинцев. Это составило более половины всех отказов на польской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует "Укринформ".

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В общем в Польшу в 2019 году не впустили более 96 тысяч иностранцев. Самые распространенные причины отказов: отсутствие документов, денег или невозможность подтвердить цель визита в Польшу.

Мы ранее сообщали, что за прошлый год в Польше всего было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. И подавляющее количество из них составили украинцы – 13,3 тысячи человек.

Напомним, исследование показало, что в Польшу на работу массово поехала украинская молодежь.

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Теги: граница, Польша, украинцы, пограничники
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Комментариев (9)
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mirbigstar    07.02.2020, 20:01
Оценка:  0
mirbigstar
О чем это говорит?Вот,вот...
dron29    07.02.2020, 19:47
Оценка:  -1
dron29
БМ спецом эту хню раз в 2 дня постит - что бы цапским тролякам было где резвится ?))
Michael2811    07.02.2020, 19:31
Оценка:  0
Michael2811
Не йух шастать....!!!!!
Alkoholowe    07.02.2020, 18:51
Оценка:  +1
Alkoholowe
пздц..я езжу в Польшу,к друзьям,уже года 3..регулярно.
чтоб были какие-то проблемы...так ни разу.
Путин-Xyйло    07.02.2020, 19:03
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Прочти причины отказа и все станет ясно.
Антибес    07.02.2020, 18:49
Оценка:  0
Антибес
О как!А как же кукарекание нашей пропаганды что"украинцев ждут в Польше,ведь они спасают польскую экономику"?Кто их ждёт?Квк видим,их ждут там лишь польские пограничники,чтобы развернуть их на границе на 180 градусов.)))))
Путин-Xyйло    07.02.2020, 19:02
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Антибес Отойди от зеркала, петух рогатый!
ВыВсеВрете+    07.02.2020, 20:00
Оценка:  0
ВыВсеВрете+
Что ты только куришь, если тебе петухи рогатые видятся.
ThaiFever    07.02.2020, 18:45
Оценка:  -1
ThaiFever
скоро морды бить будут
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