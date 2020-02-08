Под Киевом бывшие копы устроили нарколабораторию

Злоумышленники сбывали наркотики дилерам по всей Украине, а за полученные деньги приобретали недвижимость и автомобили.

Стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет почти 5 млн гривен СБУ

Правоохранители ликвидировали в Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина, созданную бывшими полицейскими. Об этом сообщает СБУ в субботу, 8 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. За месяц злоумышленники изготавливали до 5 кг метадона и до 10 кг амфетамина", – говорится в сообщении

Отмечается, что злоумышленники сбывали наркотики дилерам по всей территории Украины, а за полученные деньги приобретали недвижимость и автомобили.

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет 4,9 млн гривен.

"Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков", – добавили в СБУ.

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Сотрудники спецслужбы задержали трех участников группировки, среди них двое организаторов – бывших полицейских. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полицейский прикрывал группу наркодилеров. Он сам употреблял психотропы, а также распространял их среди коллег-полицейских.

А в Тернополе владелец спортклуба организовал банду наркоторговцев. Были задержаны девять человек, которые занимались изготовлением метамфетамина и его сбытом на территории трех областей.

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