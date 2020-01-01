Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За два дня приложение Дія загрузили 800 тысяч раз

Комментариев: 0
Дія попала на первое место в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных. А в рейтинге Google Play приложение возглавило категорию топ-бесплатных.
Дію презентовал президент Владимир Зеленский
Дію презентовал президент Владимир Зеленский
Пресс-служба президента Украины

Авторизацию в представленном накануне государственном мобильном приложении Дія почти 800 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook в субботу, 8 февраля.

В ведомстве назвали "довольно приятной" картину, за двое суток после презентации приложения. И озвучили такие данные:

  • количество украинцев, которые загрузили Дію, достигло почти 800 000
  • 667 тысяч пользователей успешно авторизовались в приложении
  • 359 567 корректно загруженных водительских удостоверений
  • 295 788 загруженных техпаспортов

"И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над совершенствованием его работы. Поэтому готовимся к первому миллиону!", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ажиотаж вокруг Дії ярко демонстрируют и дистрибьюторские плаформы. Так, мобильное приложение попало на первое место в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных. А в рейтинге Google Play Дія возглавила категорию топ-бесплатных.

"А еще вчера приложение продержалось на шестой позиции в украинском поиске App Store, в американском – на первой!", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, 6 февраля в Украине представили приложение Дія. На презентации был президент Зеленский. В свою очередь МВД анонсировало украинцам электронные паспорта.

Приложение Дія можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple.

Главное приложение Украины. Как работает Дія

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, статистика, смартфон, мобильное приложение, смартфоны, Диджитализация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь