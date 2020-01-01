За два дня приложение Дія загрузили 800 тысяч раз

Дія попала на первое место в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных. А в рейтинге Google Play приложение возглавило категорию топ-бесплатных.

Авторизацию в представленном накануне государственном мобильном приложении Дія почти 800 тысяч пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины на своей странице в Facebook в субботу, 8 февраля.

В ведомстве назвали "довольно приятной" картину, за двое суток после презентации приложения. И озвучили такие данные:

количество украинцев, которые загрузили Дію, достигло почти 800 000

667 тысяч пользователей успешно авторизовались в приложении

359 567 корректно загруженных водительских удостоверений

295 788 загруженных техпаспортов

"И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над совершенствованием его работы. Поэтому готовимся к первому миллиону!", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ажиотаж вокруг Дії ярко демонстрируют и дистрибьюторские плаформы. Так, мобильное приложение попало на первое место в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и топ-бесплатных. А в рейтинге Google Play Дія возглавила категорию топ-бесплатных.

"А еще вчера приложение продержалось на шестой позиции в украинском поиске App Store, в американском – на первой!", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, 6 февраля в Украине представили приложение Дія. На презентации был президент Зеленский. В свою очередь МВД анонсировало украинцам электронные паспорта.

Приложение Дія можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple.

Главное приложение Украины. Как работает Дія

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