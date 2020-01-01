СМИ: Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево
В результате спецоперации на Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота совместная группа СБУ, прокуратуры, ДСР и спецподразделения Корд задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.
"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле - куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", - написал журналист журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.
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