СМИ: Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мукачево

Силовики остановили два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причестны к перестрелке в Мукачево.

Полиция пока не комментирует задержание на Закарпатье mukachevo.net

В результате спецоперации на Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота совместная группа СБУ, прокуратуры, ДСР и спецподразделения Корд задержала два автомобиля (Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser) с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.

"Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле - куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа", - написал журналист журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

Напомним, 7 февраля в ходе перестрелки в Мукачево неизвестные напали на Артура Пашкуляка , которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

В связи с инцидентом Мукачевский городской совет попросил президента Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за происшествия и сообщил о проведении спецоперации по поиску участников перестрелки

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