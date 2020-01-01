Сутки в ООС: Количество обстрелов на Донбассе снизилось
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За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 9 февраля.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ стреляли вблизи населенного пункта Лебединское, применив автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“ обстрелы зафиксированы рядом с Ореховым и неподалеку Счастья.
С началом текущих суток сепаратисты из 82-мм минометов выпустили 10 мин по позициям у Лебединского.
Напомним, экс-лидер боевиков Ходаковский признался в обстреле Ясиноватой из “Градов“ в 2014 году. Журналисты посоветовали россиянам срочно “ловить карателя“.
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