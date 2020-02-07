Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лидер боевиков Ходаковский признался в обстреле Ясиноватой из "Градов"

Комментариев: 8
Журналисты посоветовали россиянам срочно "ловить карателя".
Александр Ходаковский
Александр Ходаковский
кадр из видео

Читай также: “Русский мир“ в Донецке: Как выглядит опустевшая столица Донбасса

В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая.

Бывший руководитель спецразделения СБУ “Альфа“ в Донецкой области присоединился к боевикам и был “руководителем службы безопасности ДНР“. На видео он признался, что боевики сознательно обстреляли центр Ясиноватой из РСЗО.

Читай также: За неделю на Донбассе шесть боевиков подорвались на своих же минах

Журналист Денис Казанский, комментируя признание боевика на видео, в своем Фейсбуке предложил россиянам “ловить карателя“ и судить его за военные преступления и геноцид жителей Донбасса. “Или своим можно?“ — задал риторический вопрос журналист.

Для справки. Александр Ходаковский (позывной “Скиф“) командовал группировкой боевиков “Восток“ с мая по ноябрь 2014 года. Затем до марта 2015 года был “секретарем Совета безопасности ДНР“. В декабре 2015 года заявил об уходе из “депутатов Нарсовета“ в оппозицию к руководству “ДНР“. Сейчас возглавляет “общественную организацию “Патриотические силы Донбасса“.

Читай также: СБУ предотвратила теракт на Донбассе

Бои за Ясиноватую шли с начала августа по середину сентября 2014 года. 17 сентября украинские силы вынуждены были оставить город после ожесточенных боев, в которых превосходящие силы оккупантов использовали танки и артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня.

Напомним, сепаратисты снова применили запрещенное “Минском“ вооружение. Боевики обстреляли Орехово.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боевики, ДНР, терроризм, Град, Ходаковский, военные преступления, Ясиноватая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
nommu1    07.02.2020, 19:30
Оценка:  +1
nommu1
удивительно тихо в теме. где лапти?
Letohradek    07.02.2020, 19:33
Оценка:  +1
Letohradek
У ватоголовых искренний шок от услышанного )) Ведь апалченцы никогда не стреляли по жилым кварталам ))
Антибес    07.02.2020, 18:55
Оценка:  -6
Антибес
Военных преступников необходимо судить вне зависимости от их принадлежности.Среди наших"героев"бандитов,н асильников и убийц тысячи.И ради них было создано целое"Министерство ветеранов".Хотя в реальности это Министерство по отмазке военных преступников и уголовников с ксивой УБД.
CasperW    07.02.2020, 19:03
Оценка:  +4
CasperW
Ну Антибес, ну гонишь. Половину сказал правды, половину соврал.
Да, среди ваших героев тысячи бандитов и насильников
Нет, никакого "министерства ветеранов" в Рашке не существует. Отмазкой военных преступников в рашке обычно занимается МИД РФ.
Путин-Xyйло    07.02.2020, 19:05
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Ваш и признался! Что же ты под украинца рядишься, бесота?
CasperW    07.02.2020, 19:19
Оценка:  +2
CasperW
Ждем сотню минусов от человека, который привык "высказывать свою гражданскую позицию,как это делаю я,-гражданин Украины,проживающий в Украине.))))) "
CasperW    07.02.2020, 18:45
Оценка:  +4
CasperW
То есть он стрелял по мирным жителям, а теперь нам тролли типа вшывого, антибеса и farfalle рассказывают про Аллею Ангелов?
Letohradek    07.02.2020, 18:46
Оценка:  +3
Letohradek
отож ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь