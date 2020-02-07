Лидер боевиков Ходаковский признался в обстреле Ясиноватой из "Градов"

Журналисты посоветовали россиянам срочно "ловить карателя".

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В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая.

Бывший руководитель спецразделения СБУ “Альфа“ в Донецкой области присоединился к боевикам и был “руководителем службы безопасности ДНР“. На видео он признался, что боевики сознательно обстреляли центр Ясиноватой из РСЗО.

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Журналист Денис Казанский, комментируя признание боевика на видео, в своем Фейсбуке предложил россиянам “ловить карателя“ и судить его за военные преступления и геноцид жителей Донбасса. “Или своим можно?“ — задал риторический вопрос журналист.

Для справки. Александр Ходаковский (позывной “Скиф“) командовал группировкой боевиков “Восток“ с мая по ноябрь 2014 года. Затем до марта 2015 года был “секретарем Совета безопасности ДНР“. В декабре 2015 года заявил об уходе из “депутатов Нарсовета“ в оппозицию к руководству “ДНР“. Сейчас возглавляет “общественную организацию “Патриотические силы Донбасса“.

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Бои за Ясиноватую шли с начала августа по середину сентября 2014 года. 17 сентября украинские силы вынуждены были оставить город после ожесточенных боев, в которых превосходящие силы оккупантов использовали танки и артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня.

Напомним, сепаратисты снова применили запрещенное “Минском“ вооружение. Боевики обстреляли Орехово.

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