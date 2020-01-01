20 минут вместо 2 недель: Гончарук презентовал новый сервис для родителей

Правительство запустило новую услугу для родителей.

Кабинет министров Украины запустил новый сервис еМалятко для новоиспеченных родителей. Теперь прямо в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев. Сервис объединяет 10 госуслуг, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук подчеркнул, что программа еМалятко — это новый удобный формат отношений между украинцами и государством.



"Новоиспеченные родители потратят 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка - презентовали комплексную услугу еМалятко в Киеве. Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме", - написал Гончарук на своем канале в Telegram.

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Сервис еМалятко уже доступен в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. В ближайшее время сервис появится на портале Дия.

Алексей Гончарук/Telegram

Напомним, в регионах ликвидируют сервисные центры МВД.

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