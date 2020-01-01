МИД призвал мир отреагировать на утреннее обострение в зоне ООС

Украинские дипломаты призывают мировое сообщество осудить эскалацию на Донбассе.

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Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе в связи с атакой боевиков на позиции украинских военных утром 18 февраля. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Мы очень обеспокоены эскалацией на Донбассе после последнего нападения. Применение запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию, - написала она.

twitter.com/KaterynaZelenko

Напомним, сегодня на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Луганской области боевики провели массированную атаку на украинские позиции. Атака была отбита, погиб один солдат ВСУ, четверо получили ранения.

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