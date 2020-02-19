В Крыму шестилетняя девочка прострелила себе голову

Ребенка оставили одного в машине. Девочка открыла бардачок, достала травматический пистолет и выстрелила себе в голову.

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Шестилетняя крымчанка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оккупационную полицию полуострова.

Как установили следователи, девочка, которую оставили одну в припаркованной у магазина машине, открыла бардачок, достала травматический пистолет “Оса“ и выстрелила себе в голову.

Ребенку сделали сложную операцию, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Трагедия произошла в результате небрежного хранения отцом оружия, которое было у него официально зарегистрировано, - говорится в сообщении.

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Полиция открыла уголовное дело против 44-летнего жителя Крыма, чья дочка получила тяжелое ранение.

Напомним, в Симферополе в авто обнаружили зарезанного ребенка. Ребенка убила его мать, полагают следователи. Ее нашли возле автомобиля с сильной передозировкой медпрепаратами.

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