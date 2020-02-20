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Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими

Комментариев: 2
Руководитель Полтавской ОГА встретился с митингующими в Новых Санжарах, которые выступают против размещения эвакуированных из Уханя украинских граждан.
Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими
Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими
facebook.com/poltavaoda

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в настоящее время находится в Новых Санжарах. Он выехал туда утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинских граждан могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВД Украины “Новые Санжары“. Об этом сообщает пресс-центр Полтавской ОГА. 

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Глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов. Он призвал людей быть сдержаннее и не поддаваться панике. Также Сенегубов напомнил, что на месте этих людей мог оказаться любой. Глава также уточнил, что ни одного из пассажиров не зафиксировано симптомов коронавируса.  

Сейчас разбираемся с ситуацией. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции, - заявил Синегубов.

Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими
Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими
facebook.com/poltavaoda

Напомним, ранее сообщалось, что полтавчане протестуют и перекрывают дороги

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Теги: Полтава, Протесты, Ухань, Эвакуация
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Комментариев (2)
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Opppppz    20.02.2020, 11:53
Оценка:  +2
Opppppz
У китайских медиков такой завал и нехватка времени, что легко можно было допустить где-то ошибку. Украинские медики (не все, но в большинстве) - это и есть ошибка, ошибка образовательной системы.
Путин-Xyйло    20.02.2020, 11:48
Оценка:  0
Путин-Xyйло
У Зеленского есть дача в Конче Заспе, он же обещал!
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