Руководитель Полтавской ОГА встретился с митингующими в Новых Санжарах, которые выступают против размещения эвакуированных из Уханя украинских граждан.

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в настоящее время находится в Новых Санжарах. Он выехал туда утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинских граждан могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВД Украины “Новые Санжары“. Об этом сообщает пресс-центр Полтавской ОГА.

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Глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов. Он призвал людей быть сдержаннее и не поддаваться панике. Также Сенегубов напомнил, что на месте этих людей мог оказаться любой. Глава также уточнил, что ни одного из пассажиров не зафиксировано симптомов коронавируса.

Сейчас разбираемся с ситуацией. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции, - заявил Синегубов.

Глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с митингующими facebook.com/poltavaoda

Напомним, ранее сообщалось, что полтавчане протестуют и перекрывают дороги.

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