Под Житомиром 14-летние школьницы избили сверстницу из-за парня

Заявление об избиении поступило в полицию.

В селе Хажин Бердичевского района Житомирской области 14-летние девочки избили свою сверстницу из-за парня.

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Об этом сообщает Бердичев BIZ.

Отмечается, что в Бердичевский отдел полиции обратилась местная жительница. Она заявила об избиении ее 14-летней дочери.

Видеозапись жестокого конфликта была опубликована в соцсети.

Копы выяснили, что между четырьмя школьницами, 2005 года рождения, возник конфликт. Причиной драки стал парень. В понедельник, 17 февраля, три школьницы назначили встречу жертве вблизи заброшенной постройки. Именно там и произошло жестокое избиение, которое одна из обидчиц снимала на видеокамеру. Впоследствии эта запись появилась в соцсетях.

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Все участницы конфликта знакомы между собой. Нарушительниц задержала полиция. Двое из них уже попадали в поле зрения полиции. Одну подозревали в краже, а вторая сбегала из дома.

К слову, по данным местных журналистов, одна из девушек на видео - ученица 9 класса общеобразовательной школы №17 города Бердичева. Она неоднократно обвинялась в буллинге.

Возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство). Ювенальные инспекторы проводят соответствующую работу с семьями несовершеннолетних.

Напомним, в Киеве старшеклассницы зверски избили девочку на камеру. Пострадавшая школьница была новенькой в классе, сейчас она боится ходить на уроки.

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