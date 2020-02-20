Минздрав сравнил реакцию на эвакуированных в других странах

Ни в одной стране не было негативной реакции на сограждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что ни в одной из стран, которая проводила эвакуацию своих граждан из Китая, не было такой реакции населения, как наблюдается сейчас в некоторых регионах Украины. Об этом он сказал в четверг, 20 февраля, на брифинге в Новых Санжарах Полтавской области сообщает Укринформ.

"Одними из первых, кто эвакуировал своих граждан из КНР, были США и Канада. Они эвакуировали и разместили их на временную изоляцию на базе военных заведений. Это были не окружены казармы, а общежития для военных, поскольку военные быстро освобождают места", - сказал Ляшко.

Он рассказал, что в некоторых странах для эвакуированных из Китая применили домашнюю изоляцию - в течение 14 дней люди должны были оставаться в своих домах и дважды в день связываться с врачом или эпидемиологом и сообщать о своем состоянии.

"Испания использовала больничное учреждение, большую многопрофильную больницу, где была техническая возможность закрыть терапевтическое отделение и использовать для временной изоляции своих граждан", - отметил чиновник.

При этом, отметил замминистра, ни в одной стране не было негативной реакции жителей на эвакуацию соотечественников.

"Наверное, Украина - единственная страна, которая так встречает своих граждан, которых возвращает государство. Это обидно и вызывает непонимание, почему именно так мы встречаем украинцев, после того как они вынужденно попали в карантинную зону в Китайской Народной Республике ", - заявил Ляшко.

Он также пытался объяснить местным жителям в Новых Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности.

Ляшко подчеркнул, что все эвакуированные прошли неоднократное обследование, все они здоровы.

"Это здоровые люди, которых привезли из зоны. Всех, у кого были симптомы, не выпустили даже из Китая", - сказал Ляшко.

Он, а также министр внутренних дел Арсен Аваков пообщались с протестующими.

Тем временем, протестующие против размещения украинцев в Новых Санжарах высказали журналистам свое видение ситуации.

Тем временем, в Минздраве объяснили выбор санатория для обсервации тем, что его можно было достаточно быстро освободить.

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