Рябошапка: Мы знаем, кто причастен к утечке информации по делам Майдана

Генпрокурор Рябошапка заявил, что следствию известны лица, которые могли быть причастны к утечке информации по делам Майдана.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие располагает информацией о том, кто мог быть причастен к утечке информации по делам Майдана. Он отметил, что это мог быть человек бывшего начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Об этом он заявил в эфире передачи “Право на власть“ на телеканале 1+1.

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“Она состоялась (утечка - ред.). Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюке (бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры - ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были утраченные материалы, это были скопированные материалы“, - заявил Рябошапка.

Генпрокурор выразил уверенность в том, что дела Майдана будут доведены до логического завершения, а виновные понесут заслуженное наказание.

Как известно, в ноябре 2019 года в Генпрокуратуре началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

Напомним, ранее Рябошапка объяснил, почему не были расследованы дела Майдана.

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