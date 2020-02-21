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Экс-министра Гриценко приговорили к 6 годам тюрьмы в РФ

Комментариев: 2
Анатолий Гриценко был осужден заочно.
Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

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Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заочно осужден к 6 годам колонии за “призывы к терактам” в РФ.

Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что приговор огласил судья Даниил Логачев.

Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима, - заявил судья.

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Напомним, Интерпол отказал России по делу экс-министра Украины. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко обвиняется в России в призывах к осуществлению террористической деятельности.

 

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Теги: Гриценко, суд, РФ, призыв к теракту
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Комментариев (2)
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fdbf    21.02.2020, 13:55
Оценка:  0
fdbf
Выдать немедленно, вместе с петушенко, парубиём и пашинским.
VinsBad    21.02.2020, 13:39
Оценка:  +3
VinsBad
От дурачьё)))))))))))
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