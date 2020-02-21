Полиция: Большинство задержанных в Новых Санжарах – неместные

Полтавское управление полиции сообщает противоречивые данные о наличии неместных среди задержанных во время беспорядков.

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Большинство задержанных во время вчерашних беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области оказались неместными. Об в комментарии полтавскому изданию “Коло“ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Он заявил, что не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных среди задержанных, но подтвердил, что большинство не являются местными жителями.

Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение, - заявил он.

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В тоже время издание пишет, что начальник областной полиции Иван Выговский фактически опроверг своего подчиненного, сообщив, что все задержанные 24 человека – это местные жители. При этом он заявил, что посторонние среди участников беспорядков всё равно были.

Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены, - сказал он.

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Движение “Честно“ также пишет о наличии неместных среди протестовавших.

Депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит, - пишет Твиттер “Честно“.

Напомним, в городе Новые Санжары на Полтавщине, где разместили в карантине эвакуированных из Уханя украинцев, прошли массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и стычки с полицией. Местные жители категорически не согласны, чтобы карантин проходил в их городе.

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