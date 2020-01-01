Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до восьми лет лишения свободы

Участники акции создали несанкционированные баррикады и бросали камни в правоохранителей, отметили в Нацполиции.

Задержанным в Новых Санжарах грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом 20 февраля сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает РБК-Украина

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УК - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до пяти лет лишения свободы - ред.). Это серьезные статьи", - отметил Сулаев.

По его словам, участники акции не реагировали на попытки правоохранителей не допустить обострения ситуации. Он отметил, что силы Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС в Новых Санжарах были выставлены в 7 часов утра 20 февраля. При этом местные жители уже создали пять несанкционированных блокпостов вблизи санатория, куда везли граждан, прибывших из Китая, и перекрыли дорогу тракторами и автомобилями. "На финише были созданы несанкционированные баррикады. Они развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации в санатории. Впоследствии агрессия переросла в открытую форму: протестующие начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняла все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки", - уточнил Клименко, слова которого приводит пресс-служба Нацполиции в Facebook. Полиция усиленно патрулирует Новые Санжары Напомним, во время протестов в Новых Санжарах пострадали девять правоохранителей и один местный житель. Полиция открыла два уголовных производства

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